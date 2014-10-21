Российские беспилотники снова шпионят над Мариуполем и на границе с Крымом
13:58, 21 октября 2014Политика
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Российские беспилотники за сутки 4 раза проводили воздушную разведку под Мариуполем и на границе с Крымом.
Российские беспилотники 4 раза нарушали воздушное пространство Украины за последние сутки / dpa
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Украинские пограничники 4 раза фиксировали воздушную разведку российских беспилотников под Мариуполем и на административной границе с оккупированным Крымом», - отметил Лысенко.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают активное использование беспилотных летательных аппаратов для разведки в районе позиций сил АТО.
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