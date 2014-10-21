Российские беспилотники снова шпионят над Мариуполем и на границе с Крымом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Украинские пограничники 4 раза фиксировали воздушную разведку российских беспилотников под Мариуполем и на административной границе с оккупированным Крымом», - отметил Лысенко.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают активное использование беспилотных летательных аппаратов для разведки в районе позиций сил АТО.