Шведы нашли еще одну иностранную подлодку в своих водах

Об этом сообщает «Европейская правда» с ссылкой на местное издание SVD.

Шведские военные установили контакт с несколькими подводными объектами в территориальных водах страны. "Я хочу сообщить, что было зафиксировано два объекта, о которых сообщили гражданские, и эти наблюдения достаточно интересные, чтобы начать работу с изучения ситуации", - сообщил адмирал Андерс Гренштад.

Он рассказал, что сейчас на вероятном месте нахождения объектов сосредоточены значительные силы флота страны. Подозрительные объекты лежат на дне, на расстоянии нескольких метров друг от друга, и не двигаются.

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Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Сверкер Горансон пообещал применить военную силу, если будет найдена новая подводная лодка.

"Я не завидую тем, кто сейчас находится там, в наших территориальных водах. И я считаю вполне целесообразным применить военную силу", - заявил Горансон.

Пока официальные лица избегают называть страну, лодка которой ищут вблизи Стокгольма.