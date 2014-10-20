Активисты Гонконга возмущены заявлением властей о якобы "внешнем" организаторе протестов

Активист студенческого протестного движения Алекс Чоу назвал высказывания Ляна безответственными и заметил, что тот не представил никаких доказательств, подтверждающих эту позицию, передает Русская служба Би-би-си.

В воскресенье в интервью местному телеканалу Лян Чжэнъин заявил, что протесты в Гонконге "не являются полностью внутренним движением, поскольку в них вовлечены внешние силы". Однако он ничего не сказал о том, какие именно страны или организации, по его мнению, причастны к этому.

Власти в Пекине не раз предостерегали от иностранного вмешательства в Гонконге, а в государственных средствах информации КНР появлялись обвинения в адрес Запада в разжигании конфликта.

Читайте такжеВ Гонконге произошли новые столкновения между демонстрантами и полициейНекоторые обозреватели указывают, что Китай хочет таким образом предотвратить возможную поддержку странами Запада протестного движения в Гонконге.

Участники движения "Оккупай Сентрал" - в большинстве своем студенты - уже четвертую неделю протестуют против планов Пекина отсеивать кандидатов на должность главы администрации Гонконга на выборах в 2017 году.