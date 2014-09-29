Тысячи жителей Гонконга требуют проведения независимых выборов (фоторепортаж)
18:35, 29 сентября 2014Мир
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На центральных улицах продолжаются масштабные акции протеста.
В Гонконге продолжаются масштабные протесты. Митингующие заблокировали дороги в центре города. Демонстранты требуют разрешить независимые от Китая выборы местного главы 2017 года.
Студенческая демонстрация переросла в драку с правоохранителями.
Как сообщалось, из-за протестов Китай уже частично заблокировал Instagram и сервис микроблогов Weibo.
Масштабные акции протеста за избирательную реформу продолжаются в Гонконге
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