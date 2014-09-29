Тысячи жителей Гонконга требуют проведения независимых выборов (фоторепортаж)

18:35, 29 сентября 2014
Мир
0 0

На центральных улицах продолжаются масштабные акции протеста.

В Гонконге продолжаются масштабные протесты. Митингующие заблокировали дороги в центре города. Демонстранты требуют разрешить независимые от Китая выборы местного главы 2017 года.

Студенческая демонстрация переросла в драку с правоохранителями.

Как сообщалось, из-за протестов Китай уже частично заблокировал Instagram и сервис микроблогов Weibo.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter