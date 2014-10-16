Президенты Азербайджана и Таджикистана договорились о поддержке территориальной целостности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его азербайджанский коллега Ильгам Алиев подписали в Душанбе декларацию о поддержке совместных и индивидуальных усилий по противодействию угрозам суверенитета и территориальной целостности своих стран.

В декларации, подписанной 16 октября, отмечается «недопустимость изменения международно признанных границ», передает Радио Свобода.

В документе также признается «срочная необходимость мирно урегулировать армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха». В самопровозглашенной республике Нагорный Карабах сейчас проживают преимущественно армяне, но эта территория находится в пределах азербайджанских границ, признанных международным сообществом.

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Кроме того, президенты двух стран выразили готовность продолжать развивать взаимное экономическое, торговое, транспортное и военное сотрудничество.

Алиев прибыл в Душанбе 15 октября с трехдневным официальным визитом.