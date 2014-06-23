Россия запретила гражданам Таджикистана въезд по внутренним паспортам

Согласно документу, размещенному на сайте правительства РФ, граждане Таджикистана будут въезжать в Россию и выезжать из нее по зарубежным, служебным и дипломатическим паспортам, а также по паспорту моряка и свидетельству на возвращение на родину, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Раньше для въезда в Россию гражданам Таджикистана достаточно было иметь при себе общегражданский паспорт и свидетельство о рождении для детей, не достигших 16 лет.

Предложение об изменении правил пересечения границ с РФ для граждан СНГ было высказано президентом РФ Владимиром Путиным в декабре в послании к Федеральному собранию. По его словам, в условиях, когда граждане других стран въезжают в Россию по своим внутренним паспортам, практически невозможно обеспечить должный миграционный контроль.

Читайте такжеВ Душанбе избавляются от русских суффиксов в фамилиях

Путин отметил, что в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан, сохранятся упрощенные правила пересечения границ, а остальным странам СНГ Россия готова оказать в вопросе перехода на загранпаспорта необходимую финансовую и техническую помощь.

Ранее глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, что введение загранпаспортов для мигрантов, в том числе, из Таджикистана, в 30 раз снизит контрабанду наркотиков из этой страны.