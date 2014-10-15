FT: Основные потребители газа в Польше и Болгарии откажутся от услуг Газпрома в 2015 году

Из-за внезапной остановки поставок российского газа работникам завода едва хватило времени, чтобы прекратить производство и не позволить взрывоопасным химикатам стать причиной аварии.

Сегодня, как пишет ZN.ua со ссылкой на обозревателей Financial Times, Болгария все еще остается одной из стран ЕС, которые наиболее зависят от российского газа, однако компания Agropolychim, которая потребляет 25% купленного у России топлива, собирается перейти на биотопливо уже в следующем году.

Читайте такжеПрибыль "Газпрома" за первое полугодие сократилась на 23%Еще одна страна, которая сильно зависит от российского газа - Польша, которой требуется голубое топливо для крупнейшего потребителя в стране Grupa Azoty. Компания тоже производит минеральные удобрения и потребляет 15% всего импортного газа ежегодно. Однако производство поставило себе за цель до 2016 года отказаться от услуг "Газпрома" и покупать 2,3 миллиарда кубометров газа в другом месте.

"Я убежден, что мы способны найти поставщика", - считает исполнительный директор компании Grupa Azoty Павел Ячевский.

Уверенность бизнесмена основывается на планах Евросоюза создать так называемый "Энергетический союз" с необходимой общеевропейской инфраструктурой. Это позволит диверсифицировать поставки энергоносителей в Европе и уменьшить зависимость от поставок из России.

Однако этот процесс продвигается медленно. Согласно прогнозам агентства Fitch, ЕС не сможет избавиться от зависимости от российского газа еще десять лет. При этом наиболее уязвимыми останутся именно страны Восточной Европы, поскольку у Запада есть надежные поставки из Норвегии, а сжиженный газ из Алжира поступает через СПГ-терминалы.

Читайте такжеУкраина хочет построить новый газопровод в ПольшуПольская Grupa Azoty ждет открытие СПГ-терминала в городе Свиноуйще, которое запланировано на следующий год. В 2015 году также должен начать работать такой же терминал в литовском порту Клайпеда.

Это позволит Восточной Европе получать поставки сжиженного газа из США. Однако соглашения о продаже энергоносителей в эти страны пока остаются предметом дискуссий в Вашингтоне.

Тем временем, ЕС опасается перебоев с поставками российского газа этой зимой. Однако в Брюсселе убеждены, что на фоне падения цены на нефть ниже 90 долларов за баррель Кремль не решится отключать газ Европе.

Ранее сообщалось, что Литва может полностью отказаться от российского газа. В свою очередь западные эксперты пообещали помочь Украине подготовиться к зиме. Министр энергетики Юрий Продан и еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер могут провести встречу по газу в Киеве 20 октября.