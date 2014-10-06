"Исламское государство" может захватить город на границе с Турцией - BBC

"Исламское государство" (ИД) может вскоре захватить Кобане - ключевой город на сирийско-турецкой границе. Об этом представители власти города сообщили BBC Украина.

Флаг ИД заметили над зданием в восточной части города.

Представитель власти Идрис Нассан подтвердил, что сейчас ИД контролирует стратегический холм вблизи города.

Интенсивные бои вблизи города продолжаются последние три дня. Сирийские курды пытаются защитить его.

Воздушные силы США наносят воздушные удары по позициям ИД, пытаясь приостановить их наступление.

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Командование США подтвердило, что воздушный удар уничтожил две боевые позиции ИД на юг от Кобане.

Захват этого сирийского города даст ИД возможность сплошного контроля над длинным участком сирийско-турецкой границы.

В НАТО заявили, что защитят Турцию.

По данным ЦРУ "Исламское государство" имеет в своем распоряжении от 20 до 31 тысячи солдат в Ираке и Сирии.