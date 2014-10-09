Нобелевскую премию по литературе получил Патрик Модиано

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2014 года стал французский писатель Патрик Модиано. Об этом Об этом объявил постоянный секретарь Шведской академии Петер Энглунд, пишет ТАСС.

Литератор удостоен награды "за искусство памяти, которым он пробудил самые непостижимые людские судьбы и раскрыл жизненный мир профессии", говорится в сопроводительном письме Нобелевского комитета.

Напомним, вчера назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 2014 года.