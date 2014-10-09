Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии по литературе: фаворитом считают кенийца

08:49, 09 октября 2014
Мир
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Шведская королевская академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премїї 2014 года по литературе.

Нобелівська премія з літератури-2014 / smithsonianmag.com

В прошлом году эту премию получила автор повестей и рассказов из Канады Элис Мунро.

Среди тех, кому пророчат победу теперь, автор журналистских расследований из Белоруссии Светлана Алексиевич, а также хорватский писатель и эссеист Дубравка Угрешич, сообщает Радио Свобода.

Кенийский писатель Нгуги ва Тионг'О остается фаворитом в котировках букмекеров, опережая известного японского автора Харуки Мураками.

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