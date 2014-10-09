Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии по литературе: фаворитом считают кенийца
08:49, 09 октября 2014Мир
0 0
Шведская королевская академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премїї 2014 года по литературе.
Сегодня определят, кому достанется Нобелевская премия по литературе-2014 / smithsonianmag.com
В прошлом году эту премию получила автор повестей и рассказов из Канады Элис Мунро.
Среди тех, кому пророчат победу теперь, автор журналистских расследований из Белоруссии Светлана Алексиевич, а также хорватский писатель и эссеист Дубравка Угрешич, сообщает Радио Свобода.
Кенийский писатель Нгуги ва Тионг'О остается фаворитом в котировках букмекеров, опережая известного японского автора Харуки Мураками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter