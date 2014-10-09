Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии по литературе: фаворитом считают кенийца

В прошлом году эту премию получила автор повестей и рассказов из Канады Элис Мунро.

Среди тех, кому пророчат победу теперь, автор журналистских расследований из Белоруссии Светлана Алексиевич, а также хорватский писатель и эссеист Дубравка Угрешич, сообщает Радио Свобода.

Кенийский писатель Нгуги ва Тионг'О остается фаворитом в котировках букмекеров, опережая известного японского автора Харуки Мураками.