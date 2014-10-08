В России пакт Молотова-Риббентропа попал в список "памятников отечественной культуры"

Они будут рекомендованы для изучения в старших классах школы и вузах, сообщают Известия со ссылкой на директора департамента управления делами Министерства культуры РФ Михаила Ипатова.

По его словам, проект «будет способствовать сокращению числа спекулятивных исторических построений, основанных на мнениях и суждениях и искажающих прошлое нашей страны».

Читайте такжеСегодня исполняется 75 лет со дня вторжения СССР в Польшу"Проект «Сто главных источников российской истории» нацелен на то, чтобы определить и представить базовые исторические источники, которые конструируют отечественную историю и определяют самоидентификацию современного социума. Все эти источники являются памятниками не только истории, но всей отечественной культуры", — подчеркнул Ипатов.

Известно, что в число 100 главных источников российской истории, по версии Минкультуры РФ, среди прочих войдут такие документы, как речь Сталина 3 июля 1941 года, «Судебник» Ивана IV, «Домострой», Соборное уложение 1649 года, Грамота Пожарского о созыве Земского собора, пакт Молотова–Риббентропа, договор князя Олега с Византией 911 года и Хельсинкский акт 1975 года.