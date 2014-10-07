В Испании с подозрением на Эболу госпитализировали трех человек

Среди них – муж медсестры, ставшей первым человеком, заразившимся Эболой за пределами Западной Африки, передает Русская служба Би-би-си.

После выявления заражения медсестры Эболой, в больнице Мадрида началось расследование. Еврокомиссия обратилась к властям Испании с требованием объяснить, как могло произойти заражение медсестры.

40-летняя испанская медсестра была в команде мадридских медиков, лечивших испанских священников Мануэля Гария Вьехо и Мигеля Пахареса, которые позже скончались от лихорадки, сообщают испанские власти.

Медсестра находится в стабильном состоянии, ее перевезли в специальное отделение больницы Карлоса III.

Читайте такжеВирус Эбола в ближайшее время может поразить Великобританию и Францию Врачи наблюдают за состоянием здоровья 22 человек, с которыми медсестра контактировала в больнице, в которой она работает, а также 30 человек в больнице Карлоса III, сообщила газета El Pais со ссылкой на медицинские источники.

Медсестра почувствовала недомогание 30 сентября, но обратилась за медицинской помощью только в воскресенье.