"Исламское государство" угрожает Путину освободить Чечню и весь Кавказ

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

На видеозаписи один из боевиков говорит из кабины истребителя с территории захваченного ими военного аэродрома в районе Табака в сирийской провинции Ракка. В частности, он заявляет, что боевики намерены освободить Чечню и Кавказ "милостью Аллаха". Видеозапись сопровождается переводом на русский язык.

Читайте такжеИсламисты захватили крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии

Кроме того, боевики пригрозили президенту Сирии Башару Асаду начать войну с правительственными войсками в воздухе.

В конце августа ИГ захватила аэродром в Табаке и в ее руках оказались тяжелые орудия, танки и самолеты.

Читайте такжеДесять лет назад произошла трагедия в российском Беслане

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 170 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к разным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки "Исламское государство", в начале июня возглавившие наступление на северные и западные районы Ирака и объявившие 29 июня о создании "исламского халифата" на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии.