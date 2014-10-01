Около 5 тысяч испанцев вышли на улицы, требуя провести референдум о независимости Каталонии (фото)

В акциях протеста против решения Конституционного суда Испании о приостановке проведения референдума о независимости Каталонии приняли участие около 5 тыс. человек.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Catalan News Agency, самая многочисленная акция протеста прошла в центре Барселоны перед зданием правительства. Кроме того, манифестации прошли и в других городах на северо-востоке Испании.

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Ранее Конституционный суд принял иски от правительства Испании с требованием признать закон о проведении референдума в Каталонии несоответствующим Конституции страны. До окончательного решения суда действие указа о проведении референдума, а также закона об опросах приостанавливается.

В Каталонии уже заявили, что будут добиваться отменены решения суда.

Глава Каталонии Артур Мас 27 сентября подписал декрет о проведении референдума о независимости от Испании 9 ноября.

19 сентября депутаты испанского автономного сообщества одобрили закон, согласно которому опросы о независимости можно проводить без согласия властей Испании.

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Еще в 2006 году Каталония объявила себя нацией, но это решение отменил испанский Верховный суд. Желание отделиться от Испании в Каталонии связано, среди прочего, с негативными последствиями финансового кризиса 2008 года, а также с недовольством налоговой политикой Мадрида.