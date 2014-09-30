Конституционный суд Испании приостановил решение о каталонском референдуме

Решение было принято единогласно всеми 12 членами Конституционного суда. Таким образом, действие указа про каталонский референдум заморожено на пять месяцев, передает ВВС Украина.

Представитель суда заявил, что это решение даст время на то, чтобы взвесить, законен ли такой плебисцит.

Испанские судьи взялись рассматривать это дело по запросу правительства страны. Ранее в понедельник премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил репортерам, что анонсированное голосование "несовместимо с испанской конституцией".

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"Никому и ничему не позволят разделить Испанию", — сказал он в телеобращении после экстренного заседания правительства.

19 сентября каталонский парламент 106 голосами против 28 одобрил проведение референдума, который местные жители называют "консультацией".

Дату референдума - 9 ноября - объявил в субботу региональный лидер Каталонии Артур Мас.

Несмотря на возражения Мадрида, господин Мас утверждает, что регионального законодательства вполне достаточно, чтобы голосование состоялось.

Руководство северо-восточной испанской провинции, которая является одним из самых богатых и промышленно развитых регионов страны, обвиняет испанское правительство в несправедливом перераспределении налоговых средств.

Ухудшение экономического кризиса в Испании лишь усиливает позиции каталонских сепаратистов.