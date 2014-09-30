Власти Гонконга призывают прекратить протесты

В ночь на вторник десятки тысяч демонстрантов заблокировали улицы делового центра.

Участники протестов недовольны тем, что власти Китая хотят проводить отбор кандидатов на выборах 2017 года в Гонконге.

Власти материкового Китая назвали протесты незаконными и призвали администрацию Гонконга взять их под контроль.

Протестующие также призывают главу города уйти в отставку, однако он заявляет, что это будет шагом назад.

"Основатели движения Occupy Central неоднократно говорили, что если движение выходит из под контроля, они будут призывать его остановить. Я сейчас прошу их выполнить данное обществу обещание и немедленно прекратить эту кампанию", - сказал глава администрации Гонконга Лян Чженьин.

Читайте такжеТысячи жителей Гонконга требуют проведения независимых выборов (фоторепортаж)Как ожидается, демонстрации могут усилиться в преддверии Дня образования КНР - государственного праздника, который отмечается 1 октября.

На выходных полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, однако в понедельник правоохранители оставили свои позиции.

В воскресенье полиция арестовала 78 человек по обвинению в "силовом проникновении в правительственные учреждения, незаконных собраниях, создании беспорядков в общественных местах, нападениях на представителей власти и создании препятствий офицерам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей".

Ранее в субботу были арестованы еще 70 человек, часть из которых вскоре отпустили.

Китай обратился к мировому сообществу с просьбой не оказывать поддержку "незаконным протестам". Министерство иностранных дел заявило о неприемлемости любого рода вмешательства во внутренние дела страны.

Между тем британское правительство указало на необходимость уважать право на протест. "Очень важно, чтобы Гонконг защищал эти права и чтобы жители Гонконга могли этим правом пользоваться в рамках закона", - заявило британское дипломатическое ведомство.

Не смотря на то что в Гонконге расположен гарнизон китайской армии, власть выразила уверенность в том, что администрация анклава самостоятельно справится с ситуацией.

Представитель Управления по делам Гонконга и Макао заявил, что Пекин "выступает категорически против любых незаконных действий, которые нарушают правопорядок и угрожают общественному спокойствию, и полностью поддерживает правительство Гонконга".

Эксперты считают, что коммунистическая власть Китая обеспокоена возможностью распространения призывов к демократии на материковой части страны.

Великобритания вернула Гонконг Китаю в 1997 году на условиях соблюдения формулы "одна страна, две системы", которая должна гарантировать сохранение в Гонконге свободы и прав на протест, которых лишены жители остального Китая.

BBC Украина