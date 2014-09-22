Если Путин не совершит ошибок, его режим может продержаться еще 20 лет - Ходорковский

Об этом заявил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью испанской газете El Pais, на которую ссылается "Сегодня".

"У меня есть надежда, что Путин совершит какую-нибудь ошибку, потому что все авторитарные режимы терпят крах вследствие ошибок", — сказал он.

Ходорковский отметил, что "этого может не произойти ни в ближайшие десять лет, ни даже в двадцать".

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Отвечая на вопрос, как долго может сохраняться нынешняя политическая система, экс-глава ЮКОСа ответил: "Я – пессимист. Между двумя годами – если совершит ошибки – и двадцатью".

Ранее Михаил Ходорковский заявил, что рассматривает для себя возможность стать президентом России, "если это потребуется для преодоления кризисной ситуации".