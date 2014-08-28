Ходорковский призывает россиян выйти на улицу с протестом против войны РФ с Украиной

Об этом говорится в сообщении, размещенном на его сайте.

"Мы воюем с Украиной. По-настоящему. Посылаем туда солдат и технику. Украинцы дерутся хорошо, но отступают. Силы, конечно, неравны. И при этом наша власть беспрерывно врёт. Как врала в 80-е про Афганистан. В 90-е - про Чечню. Сегодня - про Украину. А мы хороним своих вчерашних сослуживцев, друзей и родных, которые сейчас по обе стороны, которые убивают друг друга не потому, что хотят, а потому, что стареющей власти всегда нужна кровь. Мы все это знаем. Поэтому власть врет", - говорится в сообщении. Читайте такжеХодорковский призывает украинцев защищать свою землю

Ходорковский считает, что россияне могут остановить войну.

"Достаточно просто выйти на улицу, пригрозить забастовкой. Власть сразу сдуется, она труслива. Но нет, мы будем делать вид, что верим. И плакать на похоронах. Так вот, я больше молчать не хочу и не буду!", - написал Ходорковский.