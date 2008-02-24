Президентом Армении официально избран Серж Саркисян

Окончательные данные ЦИК

Согласно окончательным данным президентских выборов, президентом Армении избран Серж Саркисян. Как заявил в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Армении Гарегин Азарян, Серж Саркисян набрал 862369 голосов избирателей (52,82%) . На втором месте - экс-президент Армении Левон Тер-Петросян с 351222 голосами (21,5%). Газета.ру

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