Президентом Армении официально избран Серж Саркисян
16:57, 24 февраля 2008Мир
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Окончательные данные ЦИК
Согласно окончательным данным президентских выборов, президентом Армении избран Серж Саркисян.
Как заявил в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Армении Гарегин Азарян, Серж Саркисян набрал 862369 голосов избирателей (52,82%) .
На втором месте - экс-президент Армении Левон Тер-Петросян с 351222 голосами (21,5%).
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