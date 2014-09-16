В Нидерландах из-за тумана столкнулись 150 автомобилей (фото)
14:52, 16 сентября 2014Мир
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На юге Нидерландов произошло ДТП с участием 150 автомобилей. Как сообщает The News Tribune, причиной аварии стал густой туман.
В полиции предупредили, что инцидент может повториться / @ArnoudKnegt
Жертвами ДТП стали два человека, точное число пострадавших пока неизвестно. Многие водители и пассажиры оказались заблокированы в своих автомобилях на месте происшествия. На месте аварии работают 50 машин скорой помощи, сообщает Lenta.ru.
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В полиции назвали произошедшее «ужасным хаосом» и предупредили, что подобное может повториться в течение дня.
Инцидент произошел в утренний час пик на трассе A58, соединяющей города Гус и Мидделбург, в 150 километрах от Амстердама. В настоящее время шоссе перекрыто в обоих направлениях.
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