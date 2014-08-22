В ДТП в Египте пострадала украинка, число жертв аварии возросло до 38 человек - СМИ

Об этом пишет сегодня египетская газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на представителя Минздрава Египта.

Ранее сообщалось о 33 погибших и свыше 40 пострадавших.

ДТП произошло в 50 километрах от популярного среди туристов курорта Шарм-эш-Шейх. Согласно предварительной информации, водитель одного из автобусов уснул за рулем, в результате чего произошло столкновение. Удар был настолько мощным, что одна из машин перевернулась. Как сообщил изданию представитель министерства здравоохранения провинции Южный Синай Мохамед Лашин, спасатели в течение всей ночи извлекали фрагменты тел погибших пассажиров, передают РИА Новости.

Как заявил директор службы «скорой помощи» провинции Южный Синай Халед Абу Хашим, среди пострадавших числятся четверо иностранных граждан - молодая девушка из Украины, двое подданных Саудовской Аравии: мать и ребенок, также один йеменец. Все остальные - граждане Египта.

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К настоящему моменту все раненые доставлены в один из близлежащих госпиталей города Шарм-эш-Шейх.

В данное время трасса, на которой произошло ДТП, закрыта. Полиция проводит следственные мероприятия.