В элитном районе Омска сгорел ресторан: есть погибшие

В одном из ресторанов Омска утром в субботу произошел крупный пожар. В результате в огне погибли, как минимум, четыре человека. Ресторан находится элитном районе, где проживают самые состоятельные граждане города.

Как сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области, возгорание в ресторане "Золотая скала" произошло около 5:30 утра. В борьбе с огнем, охватившим 1 тыс. кв. м. помещений, участвовали 25 пожарных расчетов.

По данным МЧС, двухэтажному зданию причинен значительный ущерб: обрушилась кровля на площади 500 кв. м.

Это уже второй крупный пожар в Омске за последние сутки. Накануне утром в центре города горел химико-механический техникум. В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе два студента, которые получили тяжелые травмы.