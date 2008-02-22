Пентагон потребовал, чтобы турки немедленно покинули Ирак

Министерство обороны США потребовало от Турции в кратчайшие сроки завершить военную операцию по уничтожению боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщает Reuters. При этом, по данным агентства Associated Press, американцы и власти Ирака были поставлены в известность о готовящейся операции турецкой армии.

Контингент из 10 тысяч турецких военнослужащих был введен на территорию Ирака вечером 21 февраля. По данным турецкого телевидения, сообщение которого приводит израильская газета Haaretz, операция по уничтожению курдских боевиков на севере Ирака должна продлиться 15 дней.

О развитии операции пока известно немногое: по данным министра иностранных дел Ирака, турецкие войска взорвали несколько мостов на севере страны, данных о потерях с обоих сторон ни от представителей Турции, ни от иракцев не поступало. Курды утверждают, что за время спецоперации Турция потеряла одного человека убитым и 8 ранеными, отмечает Лента.ру.