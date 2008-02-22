Разбился полицейский из эскорта Хиллари Клинтон (фото)
19:51, 22 февраля 2008Мир
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Политик публично принесла соболезнования
|Фото АР
Хиллари Клинтон направлялась из аэропорта Далласа на встречу с избирателями, когда произошла авария. Представители местной полиции заявили, что пока не располагают детальной информацией о происшествии. Сразу после аварии полицейский был отправлен в местную больницу, затем было объявлено о его смерти, сообщает Лента.ру.
Хиллари Клинтон публично принесла соболезнования семье и коллегам погибшего. "Это еще одно напоминание о том, что делают для нас стражи закона каждый день, и с каким уважением мы должны относиться к их работе".
Хиллари Клинтон прибыла в Даллас с предвыборных дебатов в городе Остин штата Техас.
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