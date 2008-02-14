Польша согласна расширить пограничную зону, но без Львова и Дрогобича

Польша не соглашается включить Львов в зону малого пограничного движения.

Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на польских дипломатов, которые проводят с Украиной переговоры по вопросу подписания соглашения о малом пограничном движении.

В частности, Польша не соглашается на включение городов Дрогобыч и Львов в эту зону. В свою очередь украинская сторона настаивает, чтобы Дрогобыч и Львов, кторые находятся на границе 50-километровой зоны, в соглашение были включены.

Польские дипломаты отмечают, что Польша готова согласиться на расширение зоны с 30 до 50 км, однако не допускают включения в нее Львова и Дрогобыча. Без этих населенных пунктов в зону пограничного движения уже войдет 1,5 млн. жителей вместо запланированных 700 тыс. чел.

Польская сторона также отрицает вступление в силу соглашения сразу после его подписания, и объясняет, что соглашение должна одобрить Европейская Комиссия, а затем ее должны ратифицировать парламенты Польши и Украины.

В пограничную зону с Польшей входят Владимир-Волынский, Яворив, Сокаль, Жовква. Если украинец будет задержан вне границы малого пограничного движения в Польше, то он утратит карту для пересечения границы и получит запрет на въезд в Шенгенскую зону на 5 лет. Карта для многократного пересечения границы будет иметь срок действия от 2 до 3 лет, с одноразовым пребыванием в пограничной зоне до 60 дней.