ЕС нужно отдохнуть от расширения - новый председатель Еврокомиссии

На эту должность предлагается Йоханнес Хан (Johannes Hahn, Австрия), который в составе комиссии президента Жозе Мануэля Баррозу занимает пост комиссара по вопросам региональной политики.

Презентация нового состава Еврокомиссии состоялась в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Согласно видению новоизбранного президента ЕК Жана-Клода Юнкера, в обязанности комиссара будут входить вопросы усиление политики соседства и переговоры относительно расширения, которые уже продолжаются.

"ЕС нужно отдохнуть от расширения, что мы смогли объединить то, что было достигнуто среди 28 стран-членов. Поэтому под моим председательством будут продолжены переговоры, которые уже продолжаются", - сказал он.

Читайте такжеПреемником Фюле в еврокомиссии станет соратник пророссийского премьера Словакии - источникиВ частности, перспектива членства будет для Западных Балкан, но в ближайшие пять лет расширение ЕС не будет.

За внешнюю политику, как уже известно, будет отвечать избрана Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК действующий министр иностранных дел Италии Фредерика Могерини.

Исчезнет в новой комисси и должность комиссара по энергетическим вопросам. Зато будет создана должность вице-президента Энергетического Союза, на которую предлагается назначить Аленку Братушек, экс-премьера Словении.

В состав ЕК Юнкера входят 5 бывших премьер-министров, 4 вице-премьер-министров, 19 бывших министров, 7 бывших членов Еврокомиссии, 8 бывших членов Европейского парламента. Средний возраст членов - 49 лет.

Женщины составляют около 33% от состава Комиссии, мужчины - около 66%.

Новый состав ЕК еще должен утвердить Европейский парламент.

С полным составом новой ЕК можно ознакомиться на сайте ЕК.