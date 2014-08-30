Новым президентом Совета ЕС избрали премьер-министра Польши

Об этом сообщил действующий президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

На пост верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президентом Европейской комиссии избрана министр иностранных дел Италии Федерика Могерини.

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Согласно сообщению, Туск начнет работу 1 декабря на срок 2,5 года.

Могерини приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября одновременно с работой новой Европейской комиссии.