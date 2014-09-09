В Омске появились граффити с изображением сине-желтого Крыма (фото)

В Омске, что в Российской Федерации, на стенах зданий начали появляться изображения крымского полуострова в цветах украинского флага.

Об этом сообщает местное издание Омскпресс со ссылкой на очевидцев.

По сообщению портала "БК55", аналогичные изображения были замечены на Иртышской набережной на участке от "Каскада" до ресторана "Океан". При этом там же ранее красовалось граффити полуострова в цветах российского триколора с надписью "Крым наш".

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Кроме того, один из пользователей Instagram опубликовал похожий рисунок, замеченный во втором корпусе Омского государственного университета.

Издание связывает появление рисунков с наплывом переселенцев из Украины. По данным Омскпресс, на сегодняшний день в области зарегистрированы 2 тыс. 39 вынужденных переселенцев из Украины, 1 тыс. 204 из них размещены в 18 пунктах временного пребывания, а 513 уже имеют удостоверение лиц, получивших временное убежище.