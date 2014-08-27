The Guardian: НАТО планирует развертывание баз в Восточной Европе для противодействия российской угрозе

В статье Яна Трэйнора, которая называется «НАТО планирует развертывание баз в Восточной Европе для противодействия российской угрозе», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщается о том, что НАТО впервые собирается развернуть свои войска на новых базах в Восточной Европе в связи с украинским кризисом, чтобы попытаться сдержать Владимира Путина от причинения неприятностей бывшим советским прибалтийским республикам, как сообщил генеральный секретарь Альянса.

Андерс Фог Расмуссен заявил, что на саммите организации, который состоится в Кардиффе на следующей неделе, представители стран-членов собираются преодолеть разногласия внутри Альянса и согласовать планы по развертыванию войск на границах с Россией – шаг, который обязательно вызовет сильную реакцию у Москвы.

Он также очертил планы Альянса по усилению безопасности в Украине, «модернизации» украинский вооруженных сил и помощи стране в преодолении угрозы со стороны России.

Расмуссен заявил: «Мы примем то, что мы называем планом действий по обеспечению готовности, целью которого будет способность действовать быстро в этих совершенно новых условиях безопасности в Европе. У нас уже есть то, что мы называем силами быстрого реагирования НАТО, основная цель которых – возможность быстрого развертывания в случае необходимости. Теперь мы намерены развивать передовые части внутри этих сил реагирования на очень, очень высоком уровне готовности.

«Для того чтобы можно было обеспечить такое быстрое усиление, нам также нужны будут базы приема подкреплений в принимающих странах. Таким образом, это будет включать заблаговременное размещение материалов, оборудования, подготовку инфраструктуры, баз, штаб-квартиры. В итоге, в будущем присутствие НАТО в Восточной Европе станет более видимым».

Польша и три прибалтийских государства были встревожены ощутимой угрозой со стороны России и просили увеличить присутствие сил НАТО в регионе. Они критиковали НАТО за то, что до этого времени оно принимало лишь очень символические меры.

Но внутри НАТО нет согласия по поводу создания постоянных баз НАТО в Восточной Европе. Французы, итальянцы и испанцы выступают против этого, в то время как американцы и британцы поддерживают требования стран Восточной Европы. Немцы, по словам представителя НАТО, не становятся ни на чью сторону, опасаясь спровоцировать Россию.

На саммите в Кардиффе, вероятно, придумают такую формулу, которая, как сообщают источники в Альянсе, будет избегать термина «постоянные» в отношения новых баз. Но влияние будет заключаться в том, что базы, которое НАТО будет постоянно укомплектовывать, будут находиться на границе с территорией, которую раньше скрывал железный занавес.

«В основе может быть принцип ротаций, проводимых с очень высокой частотой. Суть в том, чтобы дать понять любому потенциальному агрессору, что, если он даже подумает о нападении на страну-союзника НАТО, ему придется бороться не только с солдатами из этой конкретной страны, но также и с войсками НАТО. Именно это является самым важным», –сказал Расмуссен.

Единственная штаб-квартира НАТО на востоке от границы территории, которая была охвачена холодной войной, находится в польском городе Щецин на побережье Балтийского моря. Источники сообщили, что она, вероятней всего, будет центром для новых развертываний. Планы воздушной и морской обороны были определены, но вопрос о международных сухопутных войсках на востоке вызвал некоторые сложности, об этом пока не удалось договориться.

Отвечая на вопрос, будет ли постоянным международное развертывание сил под флагом НАТО в Восточной Европе, Расмуссен сказал: «Краткий ответ – да. Чтобы избежать недоразумений, я использую фразу «настолько долго, насколько необходимо». Наши восточные союзники будут удовлетворены, когда увидят, что на самом деле представляет собой план действий по обеспечению готовности».

Расмуссен заявил, что силы могут быть развернуты в течение нескольких часов.

НАТО явно было поймано врасплох хорошо подготовленной кампанией российского президента в Украине, которая началась еще в феврале, поэтому изо всех сил пытается придумать стратегии для новой эры, в которой Россия превратилась из «стратегического партнера» Альянса во врага, который занимается совершенствованием тактик «гибридной войны».

Расмуссен, срок пребывания в должности главы Альянса которого скоро истекает, сказал: «Мы должны осознать то, что на самом деле Россия не считает НАТО своим партнером. Россия является страной, которая, к сожалению, впервые со времен Второй мировой войны отобрала землю силой. Очевидно, что мы должны адаптироваться к этой ситуации». В интервью The Guardian и пяти другим европейским газетам он сообщил: «Можно с уверенностью сказать, что никто не ожидал, что Россия может захватить землю силой. Мы также увидели значительные изменения в военном подходе и возможностях России после войны с Грузией в 2008 г.».

«Мы увидели, что русские улучшили свою способность действовать быстро. Они могут в течение очень, очень короткого времени превратить масштабные военные учения в наступательную военную операцию».

Расмуссен подтвердил, что Россия сосредоточила несколько тысяч своих военных на границе с Украиной, и что с ее территории ведется артиллерийский обстрел по позициям украинских военных. Его информация была основана на данных разведки НАТО и «различных отчетах».

Но представители НАТО признали, что разведданные могли бы быть намного точнее, если бы была возможность получать достоверную информацию на земле. «Мы можем наблюдать только с высоты 37 км», – сказал чиновник.

Расмуссен заявил: «У нас есть отчеты из различных источников, которые доказывают, что Россия принимает довольно активное участие в дестабилизации восточной Украины».

«Мы видели, что ведется артиллерийский обстрел через границу, а также внутри Украины. Мы видели, как Россия наращивает войска вдоль границы. Совершенно очевидно, что Россия участвует в дестабилизации восточной Украины... Это сложное сочетание традиционной войны с информационной, и в первую очередь операций по дезинформации. Понадобятся не только силы НАТО, чтобы эффективно противодействовать такой гибридной войне».

Если западные лидеры были удивлены и впечатлены внезапной демонстрацией военной мощи России, то украинские вооруженные силы, наоборот, по мнению чиновников НАТО, находятся в плачевном состоянии.

«Если мы отстаем от россиян на 2 шага, то украинцы отстают шагов на 16», – сказал источник в НАТО, который недавно побывал в Киеве. «Их генералы просто хотят все подорвать. Но главное здесь не боевые действия, а информационная война».

Хотя следующие шаги НАТО обязательно вызовут раздражение Путина, Альянс собирается активизировать свою помощь и сотрудничество с украинскими военными.

Президент Украины Петр Порошенко должен принять участие в саммите НАТО в Кардиффе, при этом глава единственной страны, которая не является страной-членом, будет вести переговоры с лидерами Альянса. Будут созданы четыре «трастовых фонда» для финансирования тылового обеспечения украинских вооруженных сил, структур командования и контроля, а также кибер-защиты, и для выплаты пенсий военным.

«Украина идет по собственному пути. Это будет продемонстрировано на саммите, так как состоится встреча на высшем уровне Украина-НАТО», – сказал Расмуссен. «Именно такое решение будет принято на саммите – помочь Украине увеличить возможности в сфере безопасности, модернизировать её».

На саммите также попытаются разобраться с извечным вопросом о сокращении расходов на оборону в Европе во времена напряженной нестабильности на восточных и южных границах континента, а также на фоне растущего раздражения США тем, что Европа не хочет финансировать собственную безопасность должным образом.

«С конца холодной войны мы жили в относительно хорошей среде. Сейчас мы сталкиваемся с глубокими изменениями климата. Это требует больших инвестиций», – сказал Расмуссен. «Политики пытались собирать дивиденды от мира после окончания холодной войны. Это вполне понятно. Но сейчас мы находимся в совершенно новой ситуации безопасности».