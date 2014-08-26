Под Псковом нашли еще одну могилу военного, который мог погибнуть на Донбассе
Корреспондент российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский нашел еще одну могилу десантника, который мог погибнуть на Донбассе.
Похоронили военного, вероятно, в понедельник на псковском кладбище Кресты, сообщил журналист в Твиттере.
Погибший десантник - Алексей Карпенко.
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На могиле есть фото погибшего российского бойца в военной форме.
Как сообщал УНИАН, 25 августа на кладбище в селе Выбуты под Псковом были похоронены десантники Леонид Кичаткин 1984 года рождения и Александр Осипов 1993 года рождения. Даты смерти указаны как 19 и 20 августа этого года соответственно.
Церемония прощания под охраной полиции состоялась в церкви Ильи Пророка в Выбутах. Обстоятельства гибели бойцов до сих пор неизвестны.
Еще одна могила вероятного десантника, который есть в списках обнаружена на псковском кладбище в районе Кресты. pic.twitter.com/jSpC1pOB9Y
- Владимир Ромненский (@Romenskiy) August 26, 2014