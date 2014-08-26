Под Псковом нашли еще одну могилу военного, который мог погибнуть на Донбассе

Похоронили военного, вероятно, в понедельник на псковском кладбище Кресты, сообщил журналист в Твиттере.

Погибший десантник - Алексей Карпенко.

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На могиле есть фото погибшего российского бойца в военной форме.

Как сообщал УНИАН, 25 августа на кладбище в селе Выбуты под Псковом были похоронены десантники Леонид Кичаткин 1984 года рождения и Александр Осипов 1993 года рождения. Даты смерти указаны как 19 и 20 августа этого года соответственно.

Церемония прощания под охраной полиции состоялась в церкви Ильи Пророка в Выбутах. Обстоятельства гибели бойцов до сих пор неизвестны.