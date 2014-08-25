Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии

Больше всего пострадал ближайший к эпицентру город Напа. По данным городского сайта, там пострадали 87 человек, прервано газо- и водоснабжение, повреждены исторические постройки. Несколько домов сгорели дотла в результате пожара, вспыхнувшего из-за разрыва газопровода, пишет NEWSru.com.

По данным властей, в пострадавшем регионе, охватывающем округа Напа, Санта-Крус и Вайн, зафиксированы многочисленные повреждения зданий, отключена электроэнергия в более чем 50 тысячах домов.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в штате. Он приказал государственным службам штата оказать местным властям помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Первые толчки были зафиксированы в 03:20 по местному времени (14:20 мск). Эпицентр располагался на глубине 10,8 км в 9 км к юго-западу от города Напа, который входит в восьмимиллионную агломерацию Область залива Сан-Франциско. Сильное землетрясение сопровождалось 30 афтершоками магнитудой до 3,6, передает CBS.

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По данным властей, более 100 человек получили ранения, 89 были направлены в больницы. Состояние троих из них оценивается как критическое.

Десятки тысяч домов остаются без электроэнергии, спасатели ведут поиск раненых, сотни человек задействованы в тушении возникших после стихийного бедствия возгораний. Специалисты обследуют дороги и мосты на предмет серьезных повреждений конструкций, сообщается как минимум о 30 утечках газа.