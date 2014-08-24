В Чили произошло мощное землетрясение

03:31, 24 августа 2014
Мир
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

землетрясение / ТСН

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в центральной части Чили, сообщили в геологической службе США, передает "Русская служба BBC".

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Подземные толчки были зафиксированы в 6:32 по местному времени в 108 километрах к северо-западу от столицы Сантьяго, сообщает агентство Франс пресс.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 32 километров.

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