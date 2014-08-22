Дания присоединяется к системе противоракетной обороны НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Мартин Лидегард после закрытого заседания комитета иностранных дел, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Stratriskis.

Читайте такжеУкраина и Дания создадут энергетический центр

"Мы договорились присоединиться к системе противоракетной обороны НАТО", - сказал он, после пяти часов заседания. "Сейчас мы вступаем в период технико-экономического обоснования с рядом других стран, чтобы предоставить один из наших фрегатов ", - добавил он.

Министр обороны Николай Ваммен подчеркнул, что решение оборудовать датские фрегаты современным радиолокационным оборудованием направлено на защиту от лиц или организаций, которые могут нанести вред стране. Он подчеркнул, что это решение не имеет ничего общего с ситуацией в Украине.

И это несмотря на тот факт, что система противоракетной обороны НАТО будет в основном расположена в городах Восточной Европы, пишет издание.

"Тот факт, что Дания присоединяется к противоракетной обороны - это не действие, направленное против России, а защита от террористических организаций и других лиц ", - отметил Николай Ваммен.