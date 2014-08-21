В Либерии полиция обстреляла пытающихся покинуть район заражения Эболой

В результате, по данным Reuters, ранения получили четыре человека, в из числе один ребенок.

Читайте такжеОт лихорадки Эбола умерли 1350 людей - ВОЗ«Солдаты используют боевые патроны, при этом они соблюдают все правила. Они не стреляют в мирных граждан. Каждое пулевое ранение будет зафиксировано медиками», — сообщила представитель армии Дессалин Элисон.

Акции протеста начались 20 августа после того, как власти приняли решение заблокировать дороги, ведущие в район Вест Поинт, где был введен карантин для предотвращения распространение лихорадки Эбола, сообщает Лента.ру. Сотрудники правоохранительных органов возвели баррикады из столов, стульев и колючей проволоки. Местные жители потребовали от полицейских выпустить их за пределы огороженной территории, но получив отказ, забросали их камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.