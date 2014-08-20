В Дели во время посадки загорелся пассажирский самолет - СМИ

Об этом со ссылкой на телеканал NDTМ пишет РИА "Новости".

По данным телеканала, капитан воздушного судна получил информацию о возгорании от диспетчера, после чего он незамедлительно отдал распоряжение членам экипажа эвакуировать всех пассажиров при помощи аварийных трапов сразу после посадки самолета. Эвакуация производилась на рулежной дорожке и продлилась 75 секунд.

Читайте такжеСМИ: В Италии столкнулись и разбились два истребителяВ заявлении авиакомпании говорится о том, что несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники аэропорта оказали помощь пострадавшим прямо в здании аэропорта.

Причина возгорания выясняется.