В Дели во время посадки загорелся пассажирский самолет - СМИ

17:14, 20 августа 2014
Мир
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Пассажирский самолет авиакомпании IndiGo с 147 пассажирами и 6 членами экипажа на борту, следовавший рейсом "Мумбаи – Дели", загорелся во время посадки в аэропорту Дели.

wikipedia.org

Об этом со ссылкой на телеканал NDTМ пишет РИА "Новости".

По данным телеканала, капитан воздушного судна получил информацию о возгорании от диспетчера, после чего он незамедлительно отдал распоряжение членам экипажа эвакуировать всех пассажиров при помощи аварийных трапов сразу после посадки самолета. Эвакуация производилась на рулежной дорожке и продлилась 75 секунд.

Читайте такжеСМИ: В Италии столкнулись и разбились два истребителяВ заявлении авиакомпании говорится о том, что несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники аэропорта оказали помощь пострадавшим прямо в здании аэропорта.

Причина возгорания выясняется.

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