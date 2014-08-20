СМИ: Среди желающих купить гражданство ЕС за 650 тысяч евро больше всего россиян

Всего за полгода действия программы нашлось более 200 желающих стать гражданами ЕС, заплатив 650 тысяч евро (более 11 миллионов гривен). Подавляющую часть из них составляют россияне, сообщает брюссельское издание European Voice со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеУкраина планирует выдавать по 20 тысяч биометрических паспортов в месяцБританская компания Henley & Partners сообщает, что в целом право жить и работать на Мальте или во всем ЕС хотят получить представители более 30 стран. Для этого нужно заплатить 650 тысяч евро, приобрести собственность на Мальте и прожить там после этого 12 месяцев.

Указанная сумма касается лишь одного человека - за членов семьи нужно доплачивать.