США испытали беспилотник в паре с истребителем

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз американской компании, успешную серию пробных полетов провели 17 августа на палубе авианосца «Теодор Рузвельт», на котором базируется опытный БПЛА.

Очередные испытания X-47B прошли в восточной части Атлантического океана. Взлет и посадку беспилотника и истребителя координировали одновременно с пункта управления авианосца. В ходе пробных полетов БПЛА развивал заданную скорость в 193 километра в час и поднимался на высоту до 366 метров. По завершении испытаний оба аппарата успешно вернулись на палубу корабля.

Читайте такжеСША подозревают Россию в создании сверхдальнего беспилотникаРанее сообщалось, что по плану испытаний X-47B будет осуществлять взлет и посадку как следом за пилотируемым самолетом, так и перед ним.

Различные испытания X-47B запланированы до конца сентября 2015 года. В апреле 2014 года состоялся первый ночной полет опытного БПЛА, а до конца года ВМС США собираются испытать возможность его дозаправки в воздухе.

По завершении испытаний командование американских ВМС собирается определиться с требованиями к перспективным палубным беспилотным летательным аппаратам. Тогда же ожидается подписание первых контрактов на разработку новых образцов БПЛА. О планах создать такие аппараты уже заявили компании Northrop Grumman, General Atomics, Boeing и Lockheed Martin.