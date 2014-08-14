Сто машин "гуманитарного конвоя" заночуют в Воронеже - СМИ
01:32, 14 августа 2014Мир
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Российский гуманитарный конвой проведет ночь со среды на четверг, 14 августа, на стоянке на территории воронежского военного аэродрома «Балтимор».
REUTERS
На ночевку в Воронеже остались как минимум сто белых «КамАЗов». Грузовики разместились на закрытой территории военного аэродрома «Балтимор, сообщает Радио Свобода.
Колонна разбилась на несколько рядов по четыре грузовика в каждом. На поле расположились около ста «КамАЗов». Водители грузовиков и сопровождающие грузов находятся рядом с автомобилями.
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О том, где в настоящее время находятся остальные 150 грузовых автомобилей, первоначально находившиеся в колонне, не сообщается.
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