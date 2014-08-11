Украинец из "Небесной сотни" стал википедистом года (посмертно)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГО «Викимедиа Украина».

«10 августа основатель Википедии Вейлз объявил Костенко, корреспондента Википедии из «Небесной сотни», википедистом года. О присуждении Костенко этого отличия было объявлено на церемонии закрытия Викимании – ежегодной конференции, которая собирает корреспондентов и активистов в общественной деятельности проектов Фонда Викимедиа из всего мира. Вейлз отметил, что история Костенко произвела на него глубокое впечатление, и поэтому он решил вручить эту награду именно украинцу», – говорится в сообщении.

Костенко стал первым украинцем, который получил эту награду. В предыдущие годы были отмечены представители Казахстана, Нигерии и Франции.

Читайте такжеНБУ выпустил памятную медаль "Небесная сотня на страже"Костенко - журналист, студент-географ, активист Майдана - был активным корреспондентом украинской Википедии, за 2,5 года написал свыше 280 статей, сделал свыше 1,6 тысяч редактирований, занимался популяризацией редактирования украинской Википедии в социальных сетях.