ВОЗ рассматривает возможность экспериментального лечения вируса Эбола

Сейчас вакцины против лихорадки Эбола не существует, а смертность от вируса достигает 90%, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Участники встречи в Женеве должны обсудить риски применения медицинских средств, которые до сих пор не тестировались на людях. Им также предстоит определить, кому могут быть направлены экспериментальные лекарства, учитывая их ограниченный объем.

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Препараты уже давали двум инфицированным сотрудникам медицинских служб американского происхождения; после употребления лекарств их состояние улучшилось.

10 августа испанские власти одобрили использование экспериментальной вакцины для помощи священнику испанского подданства. Он был заражен вирусом в Либерии, после чего его эвакуировали в Мадрид.