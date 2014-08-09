Жертвами тайфуна "Халон" в Японии стали 4 человека, 26 пострадали

По последним данным, рекомендацию об эвакуации получили 1,32 млн человек в 15 префектурах, включая остров Сикоку, регионы Кинки и Токай, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

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Без электричества остаются несколько тысяч жилых домов. Сегодня были отменены почти 500 авиарейсов, на юге страны приостановлено морское сообщение. Более 130 авиарейсов отменены также на завтра.

Сейчас тайфун "Халон", получивший в Японии порядковый номер 11, вплотную приблизился к острову Сикоку. Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей, скорость ветра достигает 35 м/с, при порывах - до 50 м. Циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью 15 км/ч и пройдет над большей частью территории Японии за выходные, к понедельнику достигнув ее северо-западных районов.

Ранее в субботу главное метеорологическое управление Японии объявило "особое предупреждение"для префектуры Миэ главного японского острова Хонсю. Там уже выпала двухмесячная норма осадков. Уровень "особой тревоги"означает приближение стихийного бедствия, которое происходит не чаще одного раза в несколько десятков лет, и может повлечь за собой жертвы.

Штормовое предупреждение из-за тайфуна "Халон" действует для островов Кюсю и Сикоку, а также для районов Кинки, Токай и части района Канто на Хонсю.