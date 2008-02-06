Присоединение Украины к ВТО в США называют ”новой страницей”

Торговый представитель США Сузан ШВОБ поприветствовала принятие членами ВТО решения о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

В частности, в заявлении по этому поводу, текст которого передан УНИАН посольством США в Украине, С.ШВОБ отметила, что Соединенные Штаты очень довольны нынешним событием в Женеве и приветствуют Украину с присоединением к международному торговому сообществу.

“Мы ожидаем, что Украина своевременно выполнит внутренние процедуры по ратификации этого решения и займет свое место в ВТО”, - отметила торговый представитель США, добавив, что важное значение сегодняшнего события подчеркнуто присутствием на нем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который подписал протокол вступления от Украины.

“Условия присоединения существенные, рассчитанные на перспективу и свидетельствуют о том, что Украина настроена на участие в глобальной торговле, которая базируется на рыночных принципах, прозрачности и верховенстве права”, - отметила С.ШВОБ в своем заявлении, отметив, что усилия Украины на протяжении переговорного процесса, направленные на выполнение своих обязательств относительно ВТО, заслуживают похвалы.

“Согласованный пакет присоединения, принятый сегодня, четко отображает намерения Украины осуществлять либерализацию торговли, дерегуляцию экономики и углубление прозрачности. Соединенные Штаты считают, что присоединение к ВТО такой большой европейской экономики, которая растет быстрыми темпами, пойдет на пользу американским бизнесменам, рабочим, фермерам и потребителям”, - говорится в заявлении.

Также США приветствуют стабильность и продуктивность, которые будут расти после одобрения и ратификации вступления Верховной Радой. “Сегодня мы празднуем присоединение Украины к ВТО и эту новую страницу в наших торговых отношениях”, - отметила торговый представитель США.