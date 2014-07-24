В России сегодня огласят приговор похищенному из Украины оппозиционеру

Адвокат Удальцова Виолета Волкова считает, что приговор ее подзащитному будет максимально жестким, сообщает Радио Эхо Москвы.

Оглашение приговора начнется в 13 часов по Москве (12:00 по Киеву).

Как сообщает ИТАР-ТАСС, здание суда усиленно охраняют. Несмотря на то что до оглашения приговора еще несколько часов, территорию суда патрулируют несколько десятков полицейских и бойцов ОМОНа.

Читайте такжеСледственный комитет РФ предъявил обвинения Развозжаеву и УдальцовуУголовное дело в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева было возбуждено по обвинению в приготовлении к организации массовых беспорядков (так называемое "Болотное дело").

Поводом стала якобы запись скрытой камерой встречи Удальцова и Развозжаева с грузинскими политиками.

19 октября 2012 года Леонид Развозжаев, сбежавший к тому времени из России, был похищен в Киеве прямо под зданием украинского отделения управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и вывезен в Россию.