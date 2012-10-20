В Киеве похитили российского оппозиционера, заявляют его соратники

Об этом пишет в своем ЖЖ «эсер» Илья Пономарев, передает «Газета.Ru».

В тоже время в Главном управлении МВС Украины в Киеве УНИАН сказали, что на данный момент никаких заявлений в столичную милицию об исчезновении данного лица ни от кого не поступало.

«По похищению человека как такового и под этой фамилией в частности никаких обращений вообще не поступало», - сказали в главке.

Между тем, по словам И.Пономарева, «Леонид Развозжаев находился в Киеве на легальных основаниях со среды 17 октября. После того как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара, когда он вышел из здания управления по улице Лаврская 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого никто Леонида не видел и он не выходил на связь».

«Российские власти также пока не сообщили об аресте Л.Развозжаева, все это позволяет предположить, что Леонид задержан спецслужбами безо всяких к тому законных оснований и будет доставлен в РФ в нарушение Конвенции ООН о беженцах», – пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что помощника депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Л.Развозжаева объявили в федеральный розыск.

Ему заочно предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков. Его соратника Константина Лебедева арестовали до 16 декабря.

Сергей Удальцов, обвиняемый по тому же делу, остается под подпиской о невыезде.

Поводом для предъявления обвинения стал фильм «Анатомия протеста-2», вышедший в эфире телекомпании НТВ. Его авторы обвинили российских оппозиционеров в подготовке терактов и государственных изменах. В частности, из содержания фильма следовало, что экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и некие граждане Грузии выделяли крупную сумму денег на поддержку внесистемной оппозиции, а непосредственным исполнителем их планов выступал С.Удальцов.