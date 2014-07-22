Air France на неопределенный срок прекращает авиасообщение с Израилем - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой агентство Франс Пресс.

Данное решение принято в связи с ростом напряженности в регионе. Ранее полеты своих самолетов в Израиль приостановили американские Delta, US Airways et United Airlines.

”Мы внимательно следим за ситуацией на месте”, - сообщил представитель Air France, отметив, что решение о приостановке полетов в Израиль будет оставаться в силе вплоть до нового распоряжения.

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Израильские войска больше двух недель бомбят сектор Газа, а четыре дня назад ввели в анклав пехоту и бронетехнику. Военные и политики называют целью операции, которая унесла жизни почти 600 палестинцев и 28 израильтян, прекращение палестинских ракетных обстрелов и уничтожение десятков трансграничных туннелей, которые прорыли боевики для проведения масштабных диверсий в Израиле.