В Германии рассуждают об отправке в Украину миротворцев ООН - СМИ

Заместитель председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в германском Бундестаге Андреас Шокенхофф считает возможной отправку миротворцев ООН на Восток Украины, пишет Deutsche Welle.

"Сейчас нам как можно скорее нужно прекращение огня под контролем международного сообщества", - заявил Шокенхофф в субботу, 19 июля, в интервью немецкой газете Rheinische Post, комментируя падение пассажирского самолета малазийских авиалиний на Донетчине.

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По словам политика, дальше не может продолжаться ситуация, когда время от времени объявляется о прекращении огня, которого придерживается лишь одна сторона противостояния.

"Сейчас мы находимся на той стадии, когда должны задуматься над применением "голубых касок" под эгидой ООН с соответствующим мандатом", - заявил Шокенхофф. Он также не исключил участия немецкой армии (Бундесвера) в такой миссии.

Свою обеспокоенность эскалацией ситуации в Восточной Украине, результатом которой стала авиакатастрофа 17 июля, высказал и другой депутат фракции ХДС/ХСС, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Норберт Реттген. Политик опасается, что после падения самолета избежать "дальнейших экономических санкций" против России не удастся. Об этом депутат заявил берлинской газете Welt am Sonntag, сообщает агентство AFP.

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Реттген заявил, что вина за обострении ситуации в Восточной Украине лежит в том числе и на российском президенте Владимире Путине. Немецкий политик подчеркнул, что боевики и тяжелое оружие попадают в Украину именно из России. "Путин мог бы это предотвратить, однако не делает этого. Таким образом он несет большую долю ответственности за то, что этот регион превратился в пороховую бочку", - цитирует агентство слова председателя комитета Бундестага.

Реттген отметил, что Путин должен контролировать границу России с Украиной. Вероятен обстрел пассажирского самолета, в результате которого погибли почти 300 человек, демонстрирует, насколько опасна ситуация в Восточной Украине, считает политик. "Даже непреднамеренные события могут вызвать неподконтрольное обострение ситуации", - сказал он.

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Как известно, новым витком эскалации противостояния в Восточной Украине стала авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing-777 малазийских авиалиний, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. Лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа на борту разбился на территории, которую сейчас контролируют вооруженные пророссийские сепаратисты, - неподалеку от Шахтерска Донецкой области.