Нидерланды просят ООН помочь вернуть на родину останки погибших в катастрофе Боинга-777

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Нидерландов в ООН на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

«Мы хотели как можно скорее перевезти останки наших граждан на родину, и просим ООН о помощи в этом», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малазийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в частности, 15 членов экипажа.