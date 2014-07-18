Нидерланды просят ООН помочь вернуть на родину останки погибших в катастрофе Боинга-777
19:57, 18 июля 2014Мир
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Нидерланды просят ООН содействовать передаче останков людей, погибших в катастрофе Boeing-777 на территории Украины.
Нидерланды просят помощи в возвращении останков погибших
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Нидерландов в ООН на экстренном заседании Совета безопасности ООН.
«Мы хотели как можно скорее перевезти останки наших граждан на родину, и просим ООН о помощи в этом», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малазийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в частности, 15 членов экипажа.
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