Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования заместителю Госсекретаря США по поводу смерти отца – Льва ДОБРЯНСКИ. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Ушел из жизни один из ведущих деятелей украинской диаспоры, известный дипломат, который был настоящим подвижником украинско-американской дружбы», – идет речь в сочувствии главы государства.

«Лев ДОБРЯНСКИ навсегда останется в наших сердцах как выдающийся человек, который прошел яркий жизненный путь, тесно связанный с Украиной. Мы разделяем боль потери и грустим вместе с Вами в это тяжелое время скорби», – отмечается в письме Президента Украины к Поле ДОБРЯНСКИ.

Лев Добрянский родился в 1918 г. в Нью-Йорке. В годы Второй мировой войны - офицер Управления стратегических служб США. Много лет был председателем Украинского конгрессового комитета Америки (УККА), в 60-70-х годах возглавлял национальное отделение Республиканской партии, принимал участие в президентских кампаниях, выполняя задачи "республиканского лобби" в среде восточно-европейских этнических групп. Инициатор создания больше десятка фондов, среди которых Мемориальный фонд жертвам коммунизма (VCMF). Профессор Джорджтаунского университета.