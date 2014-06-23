BBC: Повстанцы "захватили пункты пропуска на западной границе Ирака"

Власти страны в воскресенье подтвердили, что повстанцы захватили два ключевых пункта пересечения в Анбаре, сообщает BBC Украина.

Накануне они взяли под контроль город, расположенный на границе с Сирией.

По некоторой информации, стратегически важный аэропорт в северном городе Таль-Афар также под контролем повстанцев.

Если эта информация подтвердится, это будет плохой новостью для правительства, передает корреспондент ВВС. Багдад надеялся использовать аэропорт для попытки вернуть под контроль территорию вокруг Мосула.

Боевики, которых ведет организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), могут дестабилизировать ситуацию в других странах региона. Об этом предупреждает президент США Барак Обама.

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"Их экстремистская идеология составляет среднесрочную и долгосрочную угрозы", - заявил Обама.

После падения города Мосул в начале июня повстанцы захватили значительные территории на западе и на севере.

За последние два дня они взяли под контроль четыре стратегически важные города в провинции Анбар.

Захват пунктов пересечения границы, предостерегают аналитики, упростит поставки оружия и другого оборудования повстанцам.

Из многих мест поступает информация о том, что военные и армия оставляют свои посты после того, как повстанцы предоставляют им безопасный коридор для отступления, чтобы избежать кровопролития.