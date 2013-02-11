Сирийские повстанцы захватили крупнейшую ГЭС страны (видео)
17:25, 11 февраля 2013Мир
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Повстанцы захватили крупнейшую в Сирии ГЭС «Аль Фурат», которая стоит на реке Евфрат.
Оппозиционеры разместили на сервисе YouTube видеоролик, подтверждающий захват.
Бой за Аль Фурат шел несколько дней. Отряды повстанцев сражались с одной из дивизий вооруженных сил Сирии, пишет Лент.ру. В ходе сражения правительственные части были разбиты и отступили.
Таким образом повстанцы захватили уже две крупнейшие ГЭС страны: электростанция "Тищрин" была захвачена в конце ноября 2012 года. Обе они были построены в XX веке при помощи советских специалистов.
Оппозиционеры также объявили, что сумели взять под свой контроль город Табка, который расположен возле плотины.
После захвата города повстанцы сожгли памятник отцу Башара Асада экс-президенту Сирии Хафезу Асаду.
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