Сирийские повстанцы захватили крупнейшую ГЭС страны (видео)

Оппозиционеры разместили на сервисе YouTube видеоролик, подтверждающий захват.

Бой за Аль Фурат шел несколько дней. Отряды повстанцев сражались с одной из дивизий вооруженных сил Сирии, пишет Лент.ру. В ходе сражения правительственные части были разбиты и отступили.

Таким образом повстанцы захватили уже две крупнейшие ГЭС страны: электростанция "Тищрин" была захвачена в конце ноября 2012 года. Обе они были построены в XX веке при помощи советских специалистов.

Оппозиционеры также объявили, что сумели взять под свой контроль город Табка, который расположен возле плотины.

После захвата города повстанцы сожгли памятник отцу Башара Асада экс-президенту Сирии Хафезу Асаду.